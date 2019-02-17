Александр Беглов: Приняли решение с министром МЧС, что штаб будет работать пока не разберут все завалы

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отметил в разговоре с журналистами слаженную работу спасателей при эвакуации с 5-го этажа, где остался 21 студент с преподавателем. «Была быстро налажена работа, доставлена пожарная лестница. Все студенты были благополучно эвакуированы. Всем была оказана необходимая помощь».

Как сообщил Беглов, сейчас к месту обрушения поступают необходимые строительные материалы, чтобы укрепить конструкции.

«Мы с министром приняли решение, что пока не будут разобраны завалы, штаб продолжит работать, чтобы убедиться, что под завалами нет ни одного человека», – сказал Беглов.