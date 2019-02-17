Происшествия
Беглов сообщил о единственной версии обрушения ИТМО - связанной с ремонтом
Причину случившегося 16 февраля обрушения кровли университета ИТМО следует искать в ремонтных работах, "экстремальных" версий произошедшего нет. Об этом заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, передаёт РИА "Новости".
"Одна версия может быть, это связанная с реконструкцией здания, других версий, каких-то экстремальных нет", – сказал Беглов журналистам.
Реконструкция идет в корпусе на Ломоносова с середины лета прошлого года и уже привлекала внимание.
Ранее глава МЧС Евгений Зиничев не исключил, что под завалами могут находиться люди.
Справка:
Кровля здания вуза площадью 150 кв.м обрушилась 16 февраля, провал образовался с пятого по первый этаж. В это время шли занятия. По последним данным, эвакуировано 86 человек, пострадавших и погибших нет.
По факту обвала возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. По версии экспертов, рабочие неправильно складировали тяжёлые стройматериалы в ходе ремонтных работ.