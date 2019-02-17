Беглов сообщил о единственной версии обрушения ИТМО - связанной с ремонтом

Причину случившегося 16 февраля обрушения кровли университета ИТМО следует искать в ремонтных работах, "экстремальных" версий произошедшего нет. Об этом заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, передаёт РИА "Новости".

"Одна версия может быть, это связанная с реконструкцией здания, других версий, каких-то экстремальных нет", – сказал Беглов журналистам.

Реконструкция идет в корпусе на Ломоносова с середины лета прошлого года и уже привлекала внимание.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев не исключил, что под завалами могут находиться люди.