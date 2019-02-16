МЧС не исключает, что под завалами ИТМО могут быть люди

Под завалами обрушившихся конструкций в университете ИТМО на Ломоносова могут находиться люди. Об этом сообщил журналистам глава МЧС Евгений Зиничев.

"На данный момент людей там быть не должно, но не исключаем, что кто-то случайно мог в это время там находиться", – цитирует Зиничева РИА "Новости".

Напомним, кровля здания вуза обрушилась 16 февраля, провал образовался с пятого по первый этаж. В это время шли занятия. По последним данным, эвакуировано 86 человек, пострадавших и погибших нет.

По факту обвала возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. По версии экспертов, рабочие неправильно складировали тяжёлые стройматериалы в ходе ремонтных работ.