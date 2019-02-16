Водитель перевернувшегося на «Скандинавии» грузовика погиб

Водитель большегруза, который перевернулся около 9 часов вечера на «Скандинавия» в районе н.п. Нахимовское Выборгского района Ленобласти, скончался от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Как сообщалось ранее, по предварительной информации, у грузовака лопнуло колесо, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. По словам очевидцев, грузовик вёз камни. Пользователи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте» добавляют: «Зажало так, что помогать уже было не кому». Другие машины в ДТП не участвовали.

В ведомстве уточнили, что с 22:30 открыто движение по двум полосам – по одной в каждом направлении. На месте ДТП находятся сотрудники ГИБДД, работают следственные органы, представители подрядной организации, занятые в ликвидации последствий аварии. Движение на месте аварии - 82-й километр трассы А-181 – затруднено.