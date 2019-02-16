Беглов: Для разбора завалов в ИТМО планируется привлечь кран

Разбор завалов в здании университета ИТМО на улице Ломоносова планируют начать сверху. Об этом журналистам рассказал врио губернатора Петербурга Александр Беглов 16 февраля.

«Мы думаем об установке строительного крана, чтобы начать разбор сверху, а не снизу», — отметил он.

По его словам, все студенты и преподаватели эвакуированы благополучно. В ходе спасения никто не получил травм. Кинологи проверили здание, погибших не нашли.

Фото: Константин Селин/"Фонтанка.ру"

Ранее в МЧС заявили, что угрозы обрушения здания на Ломоносова, 9, нет. Основной причиной обвала перекрытий могло стать неправильное складирование рабочими тяжёлых стройматериалов. Из здания эвакуировали 81 человека, чудом удалось избежать пострадавших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).