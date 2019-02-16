«Похоже, специально»: петербуржцы запечатлели на видео, как с крыши прицельно скидывают лёд на припаркованные машины

В Манежном переулке на углу с улицей Восстания припаркованные автомобили попали под прицельный ледовый обстрел, сообщают читатели "Фонтанки". Глыбы льда, которые скидывал стоящий на крыше человек, летели прямиком на машины. У одного автомобиля разбито лобовое стекло.

По словам читателя Олега, инцидент произошёл 16 февраля в районе 17:30. "Похоже, делали это специально", – предположил он.

Очевидцы запечатлели процесс на камеру.

"Они совсем обалдели что ли? Они стекло разбили человеку!" – комментирует голос за кадром.

Что делать, если сосулька упала на машину?