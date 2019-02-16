Происшествия
«Похоже, специально»: петербуржцы запечатлели на видео, как с крыши прицельно скидывают лёд на припаркованные машины
В Манежном переулке на углу с улицей Восстания припаркованные автомобили попали под прицельный ледовый обстрел, сообщают читатели "Фонтанки". Глыбы льда, которые скидывал стоящий на крыше человек, летели прямиком на машины. У одного автомобиля разбито лобовое стекло.
По словам читателя Олега, инцидент произошёл 16 февраля в районе 17:30. "Похоже, делали это специально", – предположил он.
Очевидцы запечатлели процесс на камеру.
"Они совсем обалдели что ли? Они стекло разбили человеку!" – комментирует голос за кадром.
Справка:
От «ледопада» нынешней зимой в Петербурге пострадало множество автовладельцев. Самый крупный ущерб - 1 млн рублей - был причинён хозяину "Мерседеса". Оказался разбит «Форд Куга» музыканта из группы Billy’s Band Билли Новика, а у Мариинского театра лёд угодил в «Форд Фьюжн» скрипача Мариинки, проникнув даже в радиатор. В воскресенье вечером отличилась крыша здания налоговой инспекции на Большом Сампсониевском проспекте, 73: наледь с неё накрыла сразу четыре машины.
Не все автомобили получается вывезти. Бережливые коммунальщики и автовладельцы порой вынуждены использовать подручные средства и ноу-хау, среди которых - передвижной гараж, ковёр и даже матрас.