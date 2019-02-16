Как обрушить пять этажей ИТМО и никого не убить: главное о чудесном спасении 80 cтудентов и преподавателей в Петербурге

«Под завалами семь человек, а может быть и двадцать, выживших снимают лестницами прямо из окон, с пятого этажа видно первый, а вместо крыши в здании зияет голубое петербургское небо». Ситуация с обрушением корпуса ИТМО на Ломоносова с первых сообщений развивалась стремительно и вначале не очень верилось в благополучный исход. По итогам вечера можно сказать: чудо произошло, жертв нет, но вряд ли хеппи-энд ждет и подрядчика реконструкции.

Обрушение произошло около 17:40 в субботу, 16 февраля. В здании шли подготовительные курсы, занимались студенты 1 и 2 курса. Всего около восьми десятков человек вместе с преподавателями. Как они сами рассказали «Фонтанке», началось все со звука грохота, похожего на падание стульев, который все нарастал. Практически моментально в корпусе погасло электричество.

– Пол и стены затряслись, и группа отпрянула к окнам. Мы быстро собрались и наощупь и с телефонным фонариком спустились на первый этаж, – рассказала «Фонтанке» оказавшаяся на курсах в ИТМО Алиса Демкина.

У некоторых групп студентов рухнули ближайшие лестницы, и они оказались отрезаны от выхода. Здесь преподаватели вуза проявили себя максимально профессионально – абитуриентов ИТМО после обрушения перекрытий выводила преподаватель русского языка Юлия Кальниченко. Она скоординировала и успокоила паникующих. А последней из здания эвакуировали преподавателя математики Наталию Серебрянскую, которая находилась на пятом этаже с заблокированной иностранной группой. Её из здания почему-то вывел лично врио губернатора Александр Беглов, который оперативно прибыл на место ЧП.

МЧС и ректор почти одновременно отчитались, что людей под завалами нет, хотя кинологи и продолжат исследовать его ночью до последнего кирпичика.

Одновременно начали появляться версии причин обрушения. Крушение под давлением снега отмели практически сразу — на фото видно, что крыша у корпуса ИТМО чистая. Тогда вспомнили про ремонтные работы.

Реконструкция идет в корпусе на Ломоносова с середины лета прошлого года и уже привлекала внимание. В конце 2018 года там с полов исчезла метлахская плитка завода Эрлиха, которой был отделан парадный вестибюль, ее попросту раскололи и вывезли как строительный мусор. В вузе, правда, уверяли, что все в порядке. Похоже, рабочие на плитке не остановились.

Эксперты, работающие на месте обрушения, рассказали «Фонтанке» первую версию случившегося. На втором этаже строители складировали в одном месте все материалы для ремонта здания и замены полов – мешки с цементом, керамзитом, балки и прочие материалы. Слишком большой вес превысил нормы жесткости, и перекрытия в этом месте не выдержали, потянув за собой всю остальную конструкцию. Обрушение началось именно в той части, где хранились стройматериалы. На видео из коридора здания хорошо видно, как развивалась трагедия.

Следственный комитет к версии экспертов прислушался и возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Университет отменил занятия в корпусе на завтра.

«Фонтанка» будет следить за развитием событий. Самую подробную хронологию дня можно прочитать в нашей трансляции с обрушения корпуса ИТМО.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»