"Скандинавию" в Выборгском районе Ленобласти заблокировал перевернувшийся грузовик. Машины направляют по обочине

Движение по трассе "Скандинавия" в Ленинградской области затруднено в связи с ДТП, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Как сообщили в ведомстве, на 82-м километре автодороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой (в районе н.п. Нахимовское Выборгского района) опрокинулся грузовик. Авария произошла около девяти часов вечера 16 февраля. По предварительной информации, у большегруза лопнуло колесо, уточнили "Фонтанке" в пресс-службе "Севзапуправтодора". В результате ДТП водитель получил травмы. Другие машины грузовик не задел.

Экстренные службы занимаются расчисткой места происшествия, а пока движение транспортных средств осуществляется по обочине федеральной автодороги.

"На месте находятся представители подрядной организации, обслуживающей дорогу. Покрытие на участке сухое. Претензий к дорожным органам нет", – отметили в ведомстве.