Пять автомобилей столкнулись в Понтонном. Трое несовершеннолетних в больнице

Трое детей пострадали в ДТП в Колпинском районе Петербурга днём 16 февраля. Возле автобусной остановки столкнулись четыре иномарки и маршрутка.

По информации «Фонтанки», 15-летнюю девушку после аварии в посёлке Понтонный увезли в больницу имени Раухфуса в тяжелом состоянии. Ещё двое детей, которые попали в ДТП, госпитализированы в пятую городскую больницу. Несовершеннолетние находятся в тяжёлом состоянии. По данным нашего издания, все трое не были пристегнуты. Очевидцы добавляют, что в реанимации оказалась двухлетняя девочка.

Подробности аварии сообщает паблик «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте». Столкновение произошло около трёх часов дня на Южной улице. Nissan Micra и Hyundai Solaris столкнулись с маршруткой №189, Solaris вылетел на встречную полосу и врезался в иномарки Mazda и Toyota. Также уточняется, что пострадала женщина, которая находилась за рулем Toyota, она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.