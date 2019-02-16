«Скоординировала и успокоила паникующих». Абитуриентов ИТМО после обрушения перекрытий выводила преподаватель русского языка

Преподаватель русского языка Юлия Кальниченко помогала своим ученикам эвакуироваться после обрушения перекрытий в здании университета ИТМО на улице Ломоносова. Об этом «Фонтанке» рассказал один из учеников.

Во время обрушения он находился на подготовительных курсах по русскому языку для иностранцев, которые ведёт тьютор Юлия Калиниченко. В группе занимается около десяти человек. Занятия проходили в кабинете на пятом этаже. Во время лекции раздался оглушительный треск. В коридоре произошло обрушение перекрытий. Педагог не растерялась и позвонила в МЧС. «Она нас скоординировала и успокоила паникующих», — вспоминает ученик.

Юлия Кальниченко Фото: Официальный сайт ИТМО

Эвакуировалась группа уже после обрушения. Всего из здания вывели 81 человека. Последней эвакуировали старшего преподавателя Наталью Серебрянскую. Она оставалась на пятом этаже вместе со студентами-иностранцами.

Обрушение перекрытий с пятого по первый этаж в корпусе ИТМО на Ломоносова, 9 произошло во время проведения ремонтных работ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Инцидент обошёлся без пострадавших.