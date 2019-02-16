Работающие на месте эксперты рассказали о главной версии причины обрушения в ИТМО

Основной причиной обвала перекрытий в здании ИТМО могло стать неправильное складирование рабочими тяжёлых стройматериалов. Об этом «Фонтанке» рассказали эксперты, которые работают на разборе завалов.

Как сообщили «Фонтанке» специалисты, пока наиболее вероятная версия – действия ведущих ремонт строителей. Судя по тому, что видят изучающие развалины эксперты, на втором этаже складировали в одном месте все материалы для ремонта здания и замены полов: мешки с цементом, керамзитом, балки и прочие материалы. Слишком большой вес превысил нормы жесткости, и перекрытия в этом месте не выдержали, потянув за собой всю остальную конструкцию. Обрушение началось именно в той части, где хранились стройматериалы.