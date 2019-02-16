Директор департамента Минобразования предложила "не строить никаких версий" об обрушении в ИТМО

Директор Департамента координации деятельности организаций высшего образования Екатерина Бабелюк, прибывшая к ИТМО, где сегодня произошло обрушение кровли, не стала называть причину произошедшего и предложила "не строить никаких версий" и дождаться результатов обследования, "набравшись терпения".

Также на месте происшествия был замечен и председатель совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов. "Мы будем анализировать информацию от МЧС, [на основе которой] будут приниматься решения", – заявил он. Добавив, что, по официальной информации, площадь обрушения кровли составила 150 кв. м.

Отвечая на вопрос об организации обучения в частично разрушенном здании, Демидов высказал предположение, что ИТМО справится с вопросом "перераспределятся аудиторий и площади", чтобы студенты могли продолжить учёбу. Сказать, сколько учащихся обычно занимаются в здании ИТМО на Ломоносова, 9, он затруднился, заметив лишь, что ИТМО – один из крупнейших вузов. По словам Демидова, возможно, ИТМО будет оказана помощь от других вузов и минобразования.