Происшествия
МЧС: Угрозы обрушения здания ИТМО нет, завалы исследуют кинологи с собаками
Кинологи с собаками исследуют завалы обрушившихся перекрытий в корпусе университета ИТМО на улице Ломоносова вечером 16 февраля. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга.
По информации ведомства, угрозы дальнейшего обрушения нет. Людей в здании не найдено. Специалисты с собаками продолжают осматривать обломки. Ранее врио губернатора Александр Беглов заявил, что сотрудникам МЧС дано указание "разобрать всё до последнего кирпичика", "чтобы убедиться, что под завалами не осталось детей".
Основной причиной обвала перекрытий в здании ИТМО могло стать неправильное складирование рабочими тяжёлых стройматериалов. Обрушение произошло в корпусе на Ломоносова, 9. Инцидент обошёлся без погибших и пострадавших. Преподаватель русского языка Юлия Кальниченко успокоила паниковавших учеников и помогла им выбраться на улицу. Последней эвакуировали старшего преподавателя Наталью Серебрянскую. Она оставалась на пятом этаже вместе со студентами-иностранцами. Всего из здания вывели 81 человека.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Инцидент обошёлся без пострадавших.