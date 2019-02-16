МЧС: Угрозы обрушения здания ИТМО нет, завалы исследуют кинологи с собаками

Кинологи с собаками исследуют завалы обрушившихся перекрытий в корпусе университета ИТМО на улице Ломоносова вечером 16 февраля. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга.

По информации ведомства, угрозы дальнейшего обрушения нет. Людей в здании не найдено. Специалисты с собаками продолжают осматривать обломки. Ранее врио губернатора Александр Беглов заявил, что сотрудникам МЧС дано указание "разобрать всё до последнего кирпичика", "чтобы убедиться, что под завалами не осталось детей".

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Смотреть в новом окне Ирина Корбат/"Фонтанка.ру"

Основной причиной обвала перекрытий в здании ИТМО могло стать неправильное складирование рабочими тяжёлых стройматериалов. Обрушение произошло в корпусе на Ломоносова, 9. Инцидент обошёлся без погибших и пострадавших. Преподаватель русского языка Юлия Кальниченко успокоила паниковавших учеников и помогла им выбраться на улицу. Последней эвакуировали старшего преподавателя Наталью Серебрянскую. Она оставалась на пятом этаже вместе со студентами-иностранцами. Всего из здания вывели 81 человека.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Инцидент обошёлся без пострадавших.