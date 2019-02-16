Беглов: Эвакуация ИТМО завершена. Из здания вывели последнего преподавателя

Эвакуация ИТМО завершена, из заблокированной в результате обрушения крыши аудитории университета ИТМО на Ломоносова эвакуирован 21 студент, сообщил журналистам врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

"Серебрянская Наталья Алексеева, старший преподаватель математики, оставалась на пятом этаже вместе со студентами-иностранцами, эвакуирована в последнюю очередь", – доложил он. Повреждений у женщины нет, но пока она остаётся в карете скорой помощи. "Героически оставалась со своими студентами, и самая последняя покинула [помещение]", – отметил он.

По словам Беглова, также эвакуированы 60 человек из других частей здания. По данным МЧС, также вывели 8 сотрудников подрядной компании, которые занимались ремонтными работами.

В Смольном создан Оперативный штаб, который возглавляет вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов. Даны указания МЧС "разобрать всё до последнего кирпичика", чтобы убедиться, что под завалами никого нет, добавил Беглов. Кинологи исследуют пространства. По данным МЧС, на месте работают 27 единиц техники, более 200 единиц личного состава. Вскоре прибудет аэрогруппировка Невского спасательного центра.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов сам вывел из здания преподавателя. Он проводил женщину до кареты скорой помощи, но на вопросы журналистов отвечать не стал, лишь бросив мимоходом, что это преподаватель. После этого он вернулся в здание.

Напомним, по словам очевидцев, кровля ИТМО по адресу Ломоносова, 9 проваливлась с пятого по первый этаж.

Обрушение произошло во время ремонтных работ. Следственный комитет возбудил уголовное дело.