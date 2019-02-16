Ректор ИТМО: В аудиториях, над которыми провалилась крыша, велись занятия

Во время обрушения крыши в здании университета ИТМО на улице Ломоносова велись занятия. Об этом «Фонтанке» сообщил ректор ВУЗа Владимир Васильев.

«В аудиториях, над которыми провалилась крыша, велись занятия, но всех учащихся и преподавателей успели вовремя вывести, поэтому никто не пострадал», — сказал он.

Перекрытия в корпусе ИТМО на Ломоносова, 9 провалились с пятого по первый этаж 16 февраля. Из здания эвакуировали 81 человека. В корпусе велись ремонтные работы. По факту обрушения озбуждено уголовное дело.