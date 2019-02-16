Обрушение в пять этажей в ИТМО произошло во время ремонта. Возбуждено уголовное дело

Обрушение в здании университета ИТМО на улице Ломоносова произошло во время строительных работ. Об этом сообщает МЧС Петербурга 16 февраля.

Собеседник «Фонтанки», близкий к ВУЗу, также предполагает, что причиной инцидента мог стать ремонт. «Уже давно, еще с лета, есть вопросы к проекту на проводимую в здании реконструкцию», — отметил он. По его словам, на втором этаже располагались лаборатории с вытяжками, когда-то это был холодильный институт. Два верхних этажа были надстроены в советское время.

По факту обрушения перекрытий Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

«По предварительным данным, в пятиэтажном здании по улице Ломоносова проводились строительные работы. Сведения о пострадавших уточняются. На месте происшествия работают спасательные службы, а также следователи и криминалисты во главе с руководителем ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что 9 дома на улице Ломоносова эвакуировали более 80 человек. В здании университета ИТМО обвалились перекрытия с пятого по первый этаж. Погибших нет.

Здание Императорского коммерческого училища на улице Ломоносова, дом 9, было построено в первой половине XIX века. В 1979 году училище перешло под покровительство императрицы Марии Фёдоровны и переехало в Петербург. Строительство на пяти углах началось с Церкви во имя святых апостолов Петра и Павла. Здание включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения на основании распоряжения КГИОП.

Сейчас его пользователем является Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Реставрационные работы в университете были начаты ещё летом 2018 года. «Проект реставрации и ремонта помещений двухуровневого вестибюля, главной лестницы, Актового зала и помещений 2-го этажа» был согласован со Смольным. Проектная документация и заключение историко-культурной экспертизы прошли необходимые согласования и утверждения в КГИОП. Как ранее писала «Фонтанка», ремонтом занимался ООО «Реставратор». В сентябре прошлого года представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры заявили, что во время реставрации Метлахскую плитку завода Эрлиха, которой отделан парадный вестибюль, раскололи и вывезли как строительный мусор. Однако позже в ИТМО эту информацию опровергли.