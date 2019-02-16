Погибших при обрушении кровли ИТМО нет, эвакуированы 81 человек

Погибших в результате обрушения кровли университета ИТМО нет, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе администрации Центрального района. По информации МЧС, из здания эвакуировали 81 человека.

Обрушение крыши на Ломоносова, 9, с первого по пятый этаж произошло вечером 16 февраля.

Внутри могут оставаться заблокированные люди. Студенты в социальных сетях пишут о семерых попавших под завалы.

«Я находилась в аудитории сбоку от лестницы. Честно, номер не помню. Началось все со звука грохота. Похоже на падание сначала 10 стульев, потом больше и больше. Пол и стены затряслись, и наша группа отпрянула к окнам. Мы быстро собрались и по ощупи с телефонным фонарикам спустились на первый этаж. Лично я криков не слышала. Пострадавших не видела. Только студентов в пыли у входа в здания», – рассказала «Фонтанке» петербуженка Алиса Демкина, посещающая курсы в ИТМО.