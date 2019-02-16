Виноват хамон. Таможня объяснила, зачем просит расширить список «санкционки»

Представитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России 16 февраля объяснил, зачем ведомство предложило Минсельхозу расширить перечень запрещенной к ввозу санкционной продукции, передаёт РБК.

Как пояснил журналистам представитель 16 марта, причиной изменений стали регулярные попытки незаконного ввоза санкционной продукции в Россию с помощью «товаров прикрытия» – перемаркировки, благодаря которой скрывается реальная страна-производитель. Представитель ведомства добавил, что наиболее характерным примером этой проблемы стал ввоз хамона из ЕС под видом мясной продукции из разрешенных стран с указанием заведомо неверного кода.

Как писала «Фонтанка», таможня предлагает существенно ужесточить антисанкции. Может быть запрещен ввоз соков, консервов, оливок и других продуктов. Речь идет о производителях из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна. Ранее под ограничения попадали только отдельные товарные позиции, ФТС же считает, что запрещать нужно целыми категориями.