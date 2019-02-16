Студент ИТМО: Рухнувшая крыша пролетела с пятого по первый этаж

Сквозное отверстие в несколько этажей образовалось в здании университета ИТМО на улице Ломоносова после обрушения крыши 16 февраля. Об этом «Фонтанке» рассказали очевидцы.

«Крыша летела сверху вниз, она проломила пятый, четвёртый, третий, второй этажи и завалила весь первый. То есть все аудитории, которые находились посередине. Видно только стены и дыру сверху до низу», — пояснил студент второго курса.

По его словам, из-за обрушения в кабинетах оказались заблокированы люди, в том числе студенты из Китая. К месту ЧП прибыл врио губернатора Александр Беглов.