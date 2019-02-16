Собаки специально обучены, чтобы искать под завалами людей без сознания, - передает с места корреспондент "Фонтанки". В частности, работает собака породы бельгийская овчарка. Она уже ходила на место завала, но нашли кого-то или нет, рядовые сотрудники МЧС не комментируют:
В ИТМО на улице Ломоносова обрушилась крыша. Новости. Фото. Трансляция
Официальный данные:
МЧС сообщает, что в здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО по адресу: ул. Ломоносова, д. 9, обрушились перекрытия и кровля с 5-го по 1-ий этажи. На момент происшествия в образовательном учреждении проводились занятия. Из здания были эвакуированы 81 человек – студенты 1 и 2 курсов.
По данным на 19:00, в результате происшествия погибших не обнаружено. Сведений о пострадавших также не поступало.
На месте происшествия работают от РСЧС 14 единиц техники и 54 человека личного состава, в том числе от МЧС 5 единиц техники и 25 человек личного состава.
Судя по сайту Госзакупок, в середине декабря Университет объявил новую закупку на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия на улице Ломоносова, д.9, лит. А. Максимальная цена контракта была обозначена в 14,7 млн рублей, однако аукцион не состоялся, не было подано ни одной заявки.
Отдельно за 8,7 млн Университет планирует отремонтировать помещения физико-технического факультета ИТМО в том же корпусе, однако и этот контракт пока никому не достался, сейчас закупка находится на стадии "работа комиссии". Еще один контракт на ремонт помещений 1-го этажа учебного корпуса и лестницы № 11, в корпусе под литерой Е согласно итоговому протоколу достался ООО "Гранд-Технолоджи", сумма контракта - 7,9 млн.
Аникин: На место в ближайшее время также прибудет аэромобильная группировка и группипровка Невского спасательного центра
У официальных властей нет сомнений, что в здании не осталось ни одного пострадавшего - проверены все аудитории и примыкающие помещения, - отметил начальник ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин: "Мы не ждем нахождения людей", - подчеркнул он.
Помимо учащихся и педагогов, эвакуировано и 8 челвоек из числа сотрудников подрядчика, который вел ремонтные работы.
На месте продолжают работу более 200 спасателей, 37 единиц техники. Прибыли кинологи с собаками. Несмотря на весь оптимизм в отношении невозможности нахождения под завалами людей, объявляются минуты тишины и работают кинологи.
Также в связи с возбуждением уголовного дела - на Ломоносова прибыли сотрудники Следственного комитета.
Стало известно имя педагога, вместе с которой Беглов вышел из обрушившегося здания. Это Серебрянская наталья Алексеевна, преподаватель математики.
По словам Александра Беглова, она находилась на пятом этаже вместе с иностранными студентами. Эвакуирована в последнюю очередь. Беглов также подтвердил, что никаких повреждений женщина не получила, но "героически до конца оставалась со своими студентами".
Полный комментарий врио Беглова и начальника ГУ МЧС по Петерубргу Аникина:
Университет детей, занимавшийся в помещениях ИТМО, предупреждает об отмене занятий:
Уважаемые родители и студенты,
Завтра наши занятия в Университете ИТМО на Ломоносова, 9 отменяются в связи с ЧП (обрушением кровли части здания). О месте проведения занятий в оставшиеся учебные дни семестра мы сообщим в течение недели. Следите за новостями, пишите или звоните нам.
С уважением,
Команда Университета детей.
Еще раз предупреждаем водителей - в центре сейчас очень плотно. старайтесь избегать района Гостиного двора, улиц Зодчего россии и Ломоносова. Мост Ломоносава и вовсе закрыт, судя по сообщениям пользовалетей сервиса Яндекс.Пробки:
скриншот страницы сервиса Яндекс.Пробки
По словам Александра Беглова, в Смольном создан Оперативный штаб, который возглавляет вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.
А мы напомним, что ремонт здания на Ломоносова уже попадал в новостные сводки в негативном контексте. Осенью 2018 года КГИОП был вынужден начать проверку ремонта памятника регионального значения. Тогда с полов исчезла метлахскуая плитка завода Эрлиха, которой был отделан парадный вестибюль, ее попросту раскололи и вывезли как строительный мусор.
Улица Ломоносова закрыта для проезда транспорта. В центральной части Петербурга - серьезные затруднения движения:
В ИТМО на улице Ломоносова обрушилась крыша. Новости. Фото. Трансляция
Из здания вышел врио губернатора Александр Беглов, проводил женщину до скорой, сказал журналистам, что это один из преподователей, и, не ответив на другие вопросы, ушел обратно внутрь.
Ректор ИТМО Васильев "Фонтанке" : в аудиториях, над которыми провалилась крыша, велись занятия, но всех учащихся и преподавателей успели вовремя вывести, поэтому никто не пострадал.
Петербуржец Федор Гусак во время обрушения находился на шестом этаже — он используется для подготовительных курсов ИТМО:
- Мы просто сидели на занятиях, через 5 минут нас должны уже были отпустить. Но тут все здание задрожало, затряслось, и я подумал, что все рушится. Выключилось электричество. Было очень стремно в этот момент. Я открыл дверь в коридор, чтобы посмотреть, что произошло. Там была нереальная пылища, увидел, что дыра в крыше и нет лестниц, по которым можно спуститься. Выхода нет. Пока мы соображали, что делать, люди кричали «Есть кто живой?». Очень быстро приехали пожарные и мы спустились по пожарным лестницам. Паники на самом деле не было, все очень спокойно отреагировали, - рассказал он «Фонтанке».
По факту обрушения перекрытий в ИТМО возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).
Телеграм-канал "Протестный Петербург" опубликовал видео момента обрушения в здании Университета ИТМО. Судя по кадрам, студенты не спешили покидать опасный коридор, пытаясь запечатлеть происходящее:
Людей под завалами в ИТМО нет – ректор/ТАСС
В МЧС подтверждают, что в здании шли строительные работы.
Все произошло из-за этих строительных работ, предполагает собеседник «Фонтанки», близкий к институту. Дело не в снеге. Уже давно, еще с лета, есть вопросы к проекту на проводимую в здании реконструкцию.
Обломки 3,4 5 этажей выбили окна на первом. На втором этаже располагались лаборатории с вытяжками, когда-то это был холодильный институт. Два верхних этажа были надстроены в советское время.
У здания ИТМО на улице Ломоносова десятки машин спецтехники. Работают медики и пожарные.
В соцсетях студенты пишут, что 7 человек под завалами, но эта информация не проверена. В МЧС о пострадавших пока ничего не знают.
Очевидцы говорят, что обрушились все этажи.
По некоторым данным причина в ремонтных работах.
Петербуженка Алиса Демкина оказалась в эпицентре обрушения случайно. Она сама не студентка ИТМО, а ходит туда на курсы. В обрушившемся здании она была не более 10 раз и плохо разбиралась в планировках.
Я находилась в аудитории сбоку от лестницы. Честно, номер не помню. Началось все со звука грохота Похоже на падание сначала 10 стульев, потом больше и больше. Пол и стены затряслись и наша группа отпрянула к окнам. Мы быстро собрались и наощупь и с телефонным фонариком спустились на первый этаж. Лично я криков не слышала. Пострадавших не видела. Только студентов в пыли у входа в здания, - рассказала «Фонтанке» девушка.
По информации очевидцев, в здании запертыми в кабинетах оказались 21 человек.
На месте работают спасатели. Улица Ломоносова перекрыта от моста через Фонтанку до Пяти углов.
«Крыша летела сверху вниз, она проломила пятый, четвёртый, третий, второй этажи и завалила весь первый. То есть все аудитории, которые находились по середине, видно только стены и дыра с верху до низу», — рассказал очевидец.