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В ИТМО на улице Ломоносова обрушилась крыша. Новости. Фото. Трансляция

Происшествия
16.02.2019 18:15
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В ИТМО на улице Ломоносова обрушилась крыша. Новости. Фото. Трансляция

Подробности ЧП в прямой трансляции на "Фонтанке".

  • Директор Департамента координации деятельности организаций высшего образования Минобрнауки, одна из учредителей ИТМО Екатерина Бабелюк на месте:

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  • Собаки специально обучены, чтобы искать под завалами людей без сознания, - передает с места корреспондент "Фонтанки". В частности, работает собака породы бельгийская овчарка.  Она уже ходила на место завала, но нашли кого-то или нет, рядовые сотрудники МЧС не комментируют:

    В ИТМО на улице Ломоносова обрушилась крыша. Новости. Фото. Трансляция

  • Официальный данные:

    МЧС сообщает, что в здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО по адресу: ул. Ломоносова, д. 9, обрушились перекрытия и кровля с 5-го по 1-ий этажи. На момент происшествия в образовательном учреждении проводились занятия. Из здания были эвакуированы 81 человек – студенты 1 и 2 курсов.
     
    По данным на 19:00, в результате происшествия погибших не обнаружено. Сведений о пострадавших также не поступало.

    На месте происшествия работают от РСЧС 14 единиц техники и 54 человека личного состава, в том числе от МЧС 5 единиц техники и 25 человек личного состава.

  • Судя по сайту Госзакупок, в середине декабря Университет объявил новую закупку на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия на улице Ломоносова, д.9, лит. А. Максимальная цена контракта была обозначена в 14,7 млн рублей, однако аукцион не состоялся, не было подано ни одной заявки.

    Отдельно за 8,7 млн Университет планирует отремонтировать помещения физико-технического факультета ИТМО в том же корпусе, однако и этот контракт пока никому не достался, сейчас закупка находится на стадии "работа комиссии". Еще один контракт на ремонт помещений 1-го этажа учебного корпуса и лестницы № 11, в корпусе под литерой Е согласно итоговому протоколу достался ООО "Гранд-Технолоджи", сумма контракта - 7,9 млн.

  • Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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  • Аникин: На место в ближайшее время также прибудет аэромобильная группировка и группипровка Невского спасательного центра

  • У официальных властей нет сомнений, что в здании не осталось ни одного пострадавшего - проверены все аудитории и примыкающие помещения, - отметил начальник ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин: "Мы не ждем нахождения людей", - подчеркнул он.

    пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

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    Помимо учащихся и педагогов, эвакуировано и 8 челвоек из числа сотрудников подрядчика, который вел ремонтные работы.

    На месте продолжают работу более 200 спасателей, 37 единиц техники. Прибыли кинологи с собаками. Несмотря на весь оптимизм в отношении невозможности нахождения под завалами людей, объявляются минуты тишины и работают кинологи.

    Также в связи с возбуждением уголовного дела - на Ломоносова прибыли сотрудники Следственного комитета.

  • Стало известно имя педагога, вместе с которой Беглов вышел из обрушившегося здания. Это Серебрянская наталья Алексеевна, преподаватель математики.

    По словам Александра Беглова, она находилась на пятом этаже вместе с иностранными студентами. Эвакуирована в последнюю очередь. Беглов также подтвердил, что никаких повреждений женщина не получила, но "героически до конца оставалась со своими студентами".

  • Полный комментарий врио Беглова и начальника ГУ МЧС по Петерубргу Аникина:

  • Самые свежие кадры с места ЧП:

    Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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    Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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  • Университет детей, занимавшийся в помещениях ИТМО, предупреждает об отмене занятий:

    Уважаемые родители и студенты,

    Завтра наши занятия в Университете ИТМО на Ломоносова, 9 отменяются в связи с ЧП (обрушением кровли части здания). О месте проведения занятий в оставшиеся учебные дни семестра мы сообщим в течение недели. Следите за новостями, пишите или звоните нам.

    С уважением,
    Команда Университета детей.

     

  • Еще раз предупреждаем водителей - в центре сейчас очень плотно. старайтесь избегать района Гостиного двора, улиц Зодчего россии и Ломоносова. Мост Ломоносава и вовсе закрыт, судя по сообщениям пользовалетей сервиса Яндекс.Пробки:

    скриншот страницы сервиса Яндекс.Пробки
    скриншот страницы сервиса Яндекс.Пробки

  • По словам Александра Беглова, в Смольном создан Оперативный штаб, который возглавляет вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

    пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

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  • Судя по кадрам, здоровью преподавателя, которую вывел из здания ИТМО Беглов, ничего не угрожает. Хотя она и остается в карете скорой:

    Александр Калинин/"Фонтанка.ру"

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  • А мы напомним, что ремонт здания на Ломоносова уже попадал в новостные сводки в негативном контексте. Осенью 2018 года КГИОП был вынужден начать проверку ремонта памятника регионального значения. Тогда с полов исчезла метлахскуая плитка завода Эрлиха, которой был отделан парадный вестибюль, ее попросту раскололи и вывезли как строительный мусор.

    ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение

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    ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение

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  • Улица Ломоносова закрыта для проезда транспорта. В центральной части Петербурга - серьезные затруднения движения:

    В ИТМО на улице Ломоносова обрушилась крыша. Новости. Фото. Трансляция

  • Из здания вышел врио губернатора Александр Беглов, проводил женщину до скорой, сказал журналистам, что это один из преподователей, и, не ответив на другие вопросы, ушел обратно внутрь.

  • Ректор ИТМО Васильев "Фонтанке" : в аудиториях, над которыми провалилась крыша, велись занятия, но всех учащихся и преподавателей успели вовремя вывести, поэтому никто не пострадал.

  • Петербуржец Федор Гусак во время обрушения находился на шестом этаже — он используется для подготовительных курсов ИТМО:

    - Мы просто сидели на занятиях, через 5 минут нас должны уже были отпустить. Но тут все здание задрожало, затряслось, и я подумал, что все рушится. Выключилось электричество. Было очень стремно в этот момент. Я открыл дверь в коридор, чтобы посмотреть, что произошло. Там была нереальная пылища, увидел, что дыра в крыше и нет лестниц, по которым можно спуститься. Выхода нет. Пока мы соображали, что делать, люди кричали «Есть кто живой?». Очень быстро приехали пожарные и мы спустились по пожарным лестницам. Паники на самом деле не было, все очень спокойно отреагировали, - рассказал он «Фонтанке».

  • Погибших результате обрушения кровли университета ИТМО нет, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе администрации Центрального района. По информации МЧС, из здания эвакуировали 81 человека.

    Обрушение крыши на Ломоносова, 9 с первого по пятый этаж произошло вечером 16 февраля.

    Внутри могут оставаться заблокированные люди. 

  • В настоящий момент, как передает корреспондент "Фонтанки", спасатели зачем-то выбивают стекла в помещениях второго этажа:

    Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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    Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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  • По факту обрушения перекрытий в ИТМО возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

     

  • Телеграм-канал "Протестный Петербург" опубликовал видео момента обрушения в здании Университета ИТМО. Судя по кадрам, студенты не спешили покидать опасный коридор, пытаясь запечатлеть происходящее:

     

  • Людей под завалами в ИТМО нет – ректор/ТАСС

  • В МЧС подтверждают, что в здании шли строительные работы.

    Все произошло из-за этих строительных работ, предполагает собеседник «Фонтанки», близкий к институту.  Дело не в снеге. Уже давно, еще с лета, есть вопросы к проекту на проводимую в здании реконструкцию.

    Обломки 3,4 5 этажей выбили окна на первом. На втором этаже располагались лаборатории с вытяжками, когда-то это был холодильный институт. Два верхних этажа были надстроены в советское время.

  • У здания ИТМО на улице Ломоносова десятки машин спецтехники. Работают медики и пожарные.

  • В соцсетях студенты пишут, что 7 человек под завалами, но эта информация не проверена. В МЧС о пострадавших пока ничего не знают.

  • Очевидцы говорят, что обрушились все этажи.

    По некоторым данным причина в ремонтных работах.

  • Петербуженка Алиса Демкина оказалась в эпицентре обрушения случайно. Она сама не студентка ИТМО, а ходит туда на курсы. В обрушившемся здании она была не более 10 раз и плохо разбиралась в планировках.

    Я находилась в аудитории сбоку от лестницы. Честно, номер не помню. Началось все со звука грохота  Похоже на падание сначала 10 стульев, потом больше и больше. Пол и стены затряслись и наша группа отпрянула к окнам. Мы быстро собрались и наощупь и с телефонным фонариком спустились на первый этаж. Лично я криков не слышала. Пострадавших не видела. Только студентов в пыли у входа в здания, - рассказала «Фонтанке» девушка.

  • Рассказ очевидца.

  • Александр Калинин

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  • Как стало известно «Фонтанке», к зданию ИТМО на улице Ломоносова, 9, где сегодня около 17:40 обвалилась кровля центральной части здания университета, приехал врио Петербурга Александр Беглов.

    Александр Калинин

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    По информации очевидцев, в здании запертыми в кабинетах оказались 21 человек.

    На месте работают спасатели. Улица Ломоносова перекрыта от моста через Фонтанку до Пяти углов.

  • «Крыша летела сверху вниз, она проломила пятый, четвёртый, третий, второй этажи и завалила весь первый. То есть все аудитории, которые находились по середине, видно только стены и дыра с верху до низу», — рассказал очевидец.

  • читатель "Фонтанки"

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    читатель "Фонтанки"

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    читатель "Фонтанки"

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    читатель "Фонтанки"

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  • Вся улица Ломоносова от Фонтанки перекрыта, работают все службы.

  • На место событий приехали врио губернатора Александр Беглов и глава МЧС

  • Как стало известно "Фонтанке", эвакуировано 60 человек. Есть ли жертвы, в МЧС пока сказать не берутся.

    Очевидцы сообщают, что площадь обрушения – 150 кв. м.

    На месте происшествия работают экстренные службы.

  • Кровля обвалилась в здании университета ИТМО 16 февраля. Об этом «Фонатке» рассказали очевидцы.

    По словам горожан, часть крыши рухнула в доме 9 по улице Ломоносова. В университете сегодня был учебный день, студентов и преподавателей эвакуируют. Часть людей оказались запертыми в помещениях.

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