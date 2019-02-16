В здании ИТМО на Ломоносова рухнула крыша

Кровля обвалилась в здании университета ИТМО 16 февраля. Об этом «Фонтанке» рассказали очевидцы.

По словам горожан, часть крыши рухнула в доме 9 по улице Ломоносова. В университете сегодня был учебный день, студентов и преподавателей эвакуируют. Часть людей оказались запертыми в помещениях.

Как стало известно «Фонтанке», эвакуировано 60 человек. Есть ли жертвы, в МЧС пока сказать не берутся.

Очевидцы сообщают, что площадь обрушения – 150 кв. м.

На месте происшествия работают экстренные службы.