В ярославской колонии нашли новое видео с нарушениями

В исправительной колонии №1 (ИК-1) в Ярославской области 16 февраля обнаружено видео, на котором зафиксированы нарушения со стороны заключенных и сотрудников учреждения, сообщает РБК со ссылкой на руководителя пресс-службы УФСИН России по Ярославской области Анна Частухина.

«Нарушения не связаны с физическим насилием. Больше не могу ничего сказать, поскольку видео не видела. Оно направлено в Следственный комитет», — сказала Частухина.

В сообщении на сайте УФСИН также не уточняется, о каких нарушениях идет речь. В ведомстве подчеркнули, что видео нашли во время оперативно-ра​зыскных мероприятий сотрудники оперативного отдела и отдела собственной безопасности управления.

Летом 2018-го «Новая газета» опубликовала видео, на котором заключенного в ИК-1 Евгения Макарова пытают сотрудники ФСИН. Позже было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а», ч. 3, ст. 286 УК), по которому проходят 14 сотрудников данной колонии. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила закрепить в законодательстве понятие «пытки» и ужесточить наказание за такие преступления.