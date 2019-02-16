Ватикан лишил сана бывшего архиепископа Вашингтона, обвинённого в педофилии

Ватикан лишил сана бывшего архиепископа Вашингтона Теодора Маккеррика после того, как его признали виновным в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетних и взрослых, сообщает Vaticannews.

Католическая церковь признала Маккеррика виновным в домогательствах во время исповеди и нарушении заповеди «не прелюбодействуй». По данным Reuters, он стал первым римско-католическим прелатом за почти 100 лет, лишённым сана кардинала, а теперь и самым высокопоставленным священником современности, которого исключили из священства.

Решение, признанное Папой Римским Франциском, является окончательным и не подлежит обжалованию, заявили в пресс-службе Ватикана.

«[Католическая] церковь все еще борется с кризисом сексуального насилия, длившимся десятилетиями, который обнажил правду о том, как священников-хищников переводили из прихода в приход вместо того, чтобы лишать их духовного сана или передавать гражданским властям в странах по всему миру», – пишет Reuters.

Маккеррик был архиепископом Вашингтона с 2001-го по 2006 год. Летом 2018 года из-за обвинений в сексуальных домогательствах Теодор Маккеррик покинул коллегию кардиналов, чтобы по настоянию Папы Франциска вести «молитвенную и покаянную жизнь в уединении». В 2018 году архиепископ Карло Мария Вигано обвинил папу Франциска в укрывательстве священника-педофила.

Обвинения против Маккеррика касаются событий, которые произошли несколько десятков лет назад, когда он ещё был на пути к вершинам церковной иерархии. Маккеррик, который жил в уединении в отдаленном мужском монастыре в Канзасе, публично отреагировал только на одно из обвинений, заявив, что он «абсолютно не помнит» предполагаемого случая сексуального насилия над 16-летним мальчиком более чем 50 лет назад.