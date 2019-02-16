Беглов рассказал, как студентом собирал хлопок и заступался за девочек

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов пообщался с молодыми людьми из студенческих отрядов городских университетов. Молодым строителям он рассказал про «экзотику» своего студенчества.

Как передаёт 16 февраля корреспондент «Фонтанки», встреча со студентами проходила в рамках форума студенческих отрядов. Врио губернатора попросил ребят рассказать о проблемах, которые их беспокоят, однако молодые люди оказались стеснительными. Тогда врио губернатора рассказал, как сам в молодости участвовал в таком движении. «Нам хотелось что-то такое придумать, чтобы отличиться от всех. Думали-думали, придумали на свою голову такую экзотику. Решили создать стройотряд по сбору хлопка в одной из советских республик», – рассказал «действующий» (как его представили) глава города. Работа в экзотических условиях оказалась не из легких:

«Жизнь оказывается гораздо более практичной. Мы думали: мы сейчас рекорды поставим. А нам поручили ходить за комбайном и поставили норму – каждый должен собрать минимум 20 кг хлопка. А это нужно с каждой коробочки собрать его, они колючие. Мы собрали норму, не знаю как. Но поняли, что на хлопок больше никогда не поедем. Мы были все поколотые, покусанные, нас очень хорошо кормили, но мы под конец уже считали дни до отъезда».

Врио губернатора в беседе со студентами добавил, что штабу стройотрядов в городе выделили помещение в здании на Синопской набережной. А также рассказал, что в ближайшее время на заседании правительства будут обсуждать ямочный ремонт и что, возможно, в помощь к профессионалам можно будет привлечь студентов-строителей.