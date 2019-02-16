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Общество
16.02.2019 16:53
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Суд отправил основателя Baring Vostok Майкла Калви под арест, несмотря на обращения бизнесменов и Леонова

Басманный суд Москвы в субботу, 16 февраля, удовлетворил ходатайство следствия и арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей.

Как и для других фигурантов дела, в качестве меры пресечения для Калви был выбран арест до 13 апреля. По мнению судьи, преступление, в котором обвиняют основателя Baring Vostok, было совершено не в сфере предпринимательской деятельности, поэтому он может скрыться и помешать следствию.

Накануне Басманный суд Москвы арестовал пятерых фигурантов по делу о мошенничестве в Baring Vostok, а решение по Калви отложил. Как пишет The Bell, защита Калви в суде предоставила пачку рекомендательных писем – в числе прочих, от владельцев онлайн-кинотеатра Ivi.ru, компании «Семейный доктор», а также от Американской торговой палаты в России и космонавта Алексея Леонова, который раньше отвечал в Baring Vostok за связи с госорганами.

Под следствием находятся партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров, сотрудники фонда Ваган Абгарян и Иван Зюзин, а также советник главы правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев (экс-глава правления банка «Восточный»).

Справка:

Следственный комитет России расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) о хищении 2,5 млрд рублей у банка из топ-40 в РФ по размеру активов. По версии следствия, Майкл Калви убедил акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова принять у «Первого коллекторского бюро»  акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. При этом он совместно с партнерами намеренно завысил стоимость ценных бумаг с 600 тыс. до 3 млрд рублей.

Калви же настаивает, что Юсупов пытается с помощью уголовного дела оказать давление на Baring Vostok, чтобы повлиять на иск в Лондоне и процедуру перерасчета долей в «Восточном», которая невыгодна ещё одному акционеру Артему Аветисяну. Юсупов и Аветисян как акционеры появились в «Восточном» после присоединения «Юниаструм банка» в 2017 году. В фонде Baring Vostok выяснили, что накануне слияния Аветисян вывел из «Юниаструма» значительные суммы по фиктивным сделкам, и фонд обратился в Лондонский арбитраж.

Напомним, что Baring Vostok была основана Майклом Калви в 1994 году для инвестиций в Россию и другие страны СНГ. На сайте компании говорится, что за это время в Россию было вложено почти 2,8 миллиарда долларов. Среди самых известных проектов – «Яндекс», Ozon.ru, «СТС Медиа», 1С и другие.

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