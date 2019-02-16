Суд отправил основателя Baring Vostok Майкла Калви под арест, несмотря на обращения бизнесменов и Леонова

Басманный суд Москвы в субботу, 16 февраля, удовлетворил ходатайство следствия и арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей.

Как и для других фигурантов дела, в качестве меры пресечения для Калви был выбран арест до 13 апреля. По мнению судьи, преступление, в котором обвиняют основателя Baring Vostok, было совершено не в сфере предпринимательской деятельности, поэтому он может скрыться и помешать следствию.

Накануне Басманный суд Москвы арестовал пятерых фигурантов по делу о мошенничестве в Baring Vostok, а решение по Калви отложил. Как пишет The Bell, защита Калви в суде предоставила пачку рекомендательных писем – в числе прочих, от владельцев онлайн-кинотеатра Ivi.ru, компании «Семейный доктор», а также от Американской торговой палаты в России и космонавта Алексея Леонова, который раньше отвечал в Baring Vostok за связи с госорганами.

Под следствием находятся партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров, сотрудники фонда Ваган Абгарян и Иван Зюзин, а также советник главы правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев (экс-глава правления банка «Восточный»).