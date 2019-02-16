На Невском глыба льда отправила в больницу прохожего

Рост объема ипотеки по итогам 2018 года в портфеле ГК «Полис Групп» составил 23%. По данным компании - это самый существенный прирост за последние 5 лет. Причины – увеличение спроса на покупку квартир в связи с изменениями в 214-ФЗ, а также комфортные ставки по кредитам на протяжении всего года.