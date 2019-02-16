Происшествия
На Невском глыба льда отправила в больницу прохожего
Прохожий пострадал от упавшей с крыши наледи в центре Петербурга 16 февраля. Об этом «Фонтанке» рассказали очевидцы.
«На Невском проспекте полчаса назад на парня упала глыба льда, начались судороги, очевидцы вызвали скорую», — написали горожане.
В пресс-службе администрации Центрального района отметили, что инцидент произошёл у 68-го дома на Невском проспекте. Пострадавшего молодого человека госпитализировали.
Накануне из-за плохой уборки отправились в отставку главы Красносельского, Центрального и Василеостровского районов.