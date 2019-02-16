«Метрострой» подписал мировое соглашение с налоговой службой

ОАО «Метрострой» и ФНС России подписали мировое соглашение. Это одно из условий продолжения работ по контрактам.

Как сообщает «Метрострой» 16 февраля, в ближайшее время арест со счетов компании будет снят, и «компания приступит к реализации государственных контрактов в плановом режиме».

Напомним, 11 февраля арбитражный суд Петербурга принял ходатайство «Метростроя» и прекратил рассмотрение иска компании к налоговой инспекции. Строитель городской подземки пытался оспорить решение службы о доначислении 788,9 млн рублей налогов.

Отказаться от своих требований «Метрострой» решил из-за позиции городских властей, которые согласились восстановить все расторгнутые с компанией контракты на строительство городской подземки, но при выполнении нескольких условий. Согласно одному из пунктов соглашения со Смольным, «Метрострой» должен заключить мировое соглашение с налоговой инспекцией и признать её требования.

Напомним, что дополнительные сборы налоговая решила взыскать по итогам проверки.