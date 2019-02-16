Украина получит от США почти 700 млн долларов финансовой помощи

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом пакет законодательных актов, согласно которым Штаты выделят Украине до 700 млн долларов. Об этом сообщается на странице посольства Украины в США в Facebook.

«Большая часть дополнительных средств будет направлена на увеличение до 115 млн долларов расходов для предоставления военно-технической поддержки Украины по программе «Международное военное финансирование». Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом 250 млн долларов, ранее выделенных Пентагоном на указанные цели, составляет почти 695,7 млн долларов», — говорится в сообщении.

В марте 2018 года в нижней палате представителей конгресса США одобрили финансовую помощь Украине в размере 620,7 млн долларов, пишет РБК. Из них 200 млн долларов было выделено в качестве военно-технической помощи, еще 420 млн долларов Киев получил по линии госдепартамента США и причастных к нему агентств.