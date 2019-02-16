Младенец, пострадавший в лобовом ДТП с «УАЗом» в Ленобласти, скончался в больнице

Пострадавший при столкновении двух автомобилей в Волховском районе Ленобласти малыш скончался в больнице 15 февраля. Об этом сообщается в группе «Дорожный инспектор».

Серьёзные травмы ребёнок в возрасте 12 дней получил 14 февраля в ДТП на трассе Зуево – Новая Ладога, где столкнулись «УАЗ» и Ford. По предварительной версии, 30-летний мужчина за рулём отечественного внедорожника выехал на встречку. Иномарка от удара опрокинулась набок.

В «Форде» ехала семья: 30-летняя мать, которая была за рулём, отец и двое маленьких детей, находившихся в детских удерживающих устройствах. Всех четверых с различными травмами доставили в больницу.