«С уважением, Владимир Путин». Письмо о бомбе дошло до Петербургского городского суда

Сообщение о заминировании поступило на электронную почту Санкт-Петербургского городского суда 16 февраля. В здании на Бассейной, 6, начали проверку.

В объединённой пресс-службе судов Северной столицы отметили, что заседаний сегодня нет. На судебное производство проверка не повлияет.

По информации «Фонтанки», полученное письмо имело подпись «С уважением, Владимир Владимирович Путин». В нём сообщалось о «бомбе без запаха» в пластиковом корпусе. «Металлодетекторы не обнаружат, собаки не учуют. Таймер автоматически активировался с момента открытия письма», — отметил минёр.

Ранее стало известно о 12 эвакуированных объектах в Петербурге из-за ложных минирований. С утра торговые центры Петербурга получили электронное письмо от имени Владимира Путина. В послании говорилось об угрозе взрыва. Первыми эвакуацию объявили торговые центры «Румба» и «Радуга», затем к ним присоединились ТРК «Шкиперский Молл», «Лето», «Пик», «Капитолий».