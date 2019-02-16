Минтруд предложил вдвое увеличить выплаты работникам при ликвидации предприятия

Министерство труда России разработало законопроект о двукратном увеличении выходного пособия для сотрудников при ликвидации предприятия. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас в случае ликвидации компании работнику положено пособие в размере среднего месячного заработка. Он также получает выплаты на период трудоустройства, но не более двух месяцев со дня увольнения.

«При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере двукратного среднего заработка. <…> В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником … в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен», — приводит «Коммерсантъ» отрывок проекта закона.

Публичное обсуждение инициативы продлится до 7 марта 2019 года.