Евросоюз принял решение о новых санкциях против России

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Евросоюз согласовал решение о новых санкциях против России.

«Решение уже принято на соответствующем уровне», — цитирует её слова 16 февраля «Дождь».

Предполагается, что новые ограничения коснутся восьми человек, которые считаются причастными к задержанию украинских моряков в Керченском проливе. Тогда три корабля Украины были обстреляны российскими пограничниками.

Как писала «Фонтанка», имена россиян не называются. Ограничения против российских компаний вводить пока не собираются. Планируется, что о новых санкциях ЕС будет объявлено 18 февраля в ходе встречи министров иностранных дел стран – членов Союза в Брюсселе.