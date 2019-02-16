Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире британского телеканала. А потом заявила, что пошутила
Журналистика Рейчел Джонсон, сестра бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, разделась в прямом эфире телеканала Sky News во время обсуждения «Брекзита».
«В наши дни очень трудно сделать так, чтобы твой голос услышали, когда речь идёт о «Брекзите», — заявила сестра Бориса Джонсона и сняла шелковую блузку.
Но в интервью изданию iNews она заявила, что на самом деле все это было трюком и на самом деле она оставалась в студии в одежде.
«Брекзит», возможно, свел страну с ума, но меня еще не окончательно», – заметила женщина.
Она повторила акцию профессора Кембриджского университета Виктории Бэйтман, которая также сняла одежду, выразив несогласие с выходом Британии из Евросоюза.
Справка:
Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Итоговое заявление по Brexit утвердили на самммите 27 стран ЕС 29 июня 2018 года. Законопроект о процедуре (EU Withdrawal Bill или Great Repeal Bill, GRB) устанавливает точную дату Brexit – 23:00 29 марта 2019 года.