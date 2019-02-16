Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире британского телеканала. А потом заявила, что пошутила

Журналистика Рейчел Джонсон, сестра бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, разделась в прямом эфире телеканала Sky News во время обсуждения «Брекзита».

«В наши дни очень трудно сделать так, чтобы твой голос услышали, когда речь идёт о «Брекзите», — заявила сестра Бориса Джонсона и сняла шелковую блузку.

Но в интервью изданию iNews она заявила, что на самом деле все это было трюком и на самом деле она оставалась в студии в одежде.

«Брекзит», возможно, свел страну с ума, но меня еще не окончательно», – заметила женщина.

Она повторила акцию профессора Кембриджского университета Виктории Бэйтман, которая также сняла одежду, выразив несогласие с выходом Британии из Евросоюза.