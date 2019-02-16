Волна «президентских» минирований в Петербурге идёт на спад. Эвакуацию провели на 12 объектах

Двенадцать сообщений об эвакуации с различных объектов зафиксировали экстренные службы Петербурга 16 февраля. Об этом «Фонтанке» рассказали собственные источники.

К 14.30 волна ложных минирований пошла на спад. Горожане в социальных сетях сообщают, что ТРК возобновляют работу после проверок. Снова принимают посетителей «Шкиперский Молл» и «Лето».

Эвакуация задела не только торговые объекты. Пришлось покинуть здание сотрудникам музея «Россия моя история». В некоторых ТЦ, получивших письмо, не стали вызывать полицию и проводят проверку своими силами.

С утра торговые центры Петербурга получили электронное письмо от имени Владимира Путина. В послании говорилось об угрозе взрыва. Первыми эвакуацию объявили торговые центры «Румба» и «Радуга», затем к ним присоединились ТРК «Шкиперский Молл», «Лето», «Пик», «Капитолий».