Шведы провели ночь на месте гибели группы Дятлова на Урале и выдвинули новую версию смерти туристов

Шведская экспедиция прошла на лыжах по тому же маршруту и переночевала в палатке на том же месте, где 60 лет назад при таинственных обстоятельствах погибла группа Дятлова, состоявшая из девяти молодых туристов.

Во время экспедиции шведов температура опускалась до 50 градусов мороза, и их палатку окружала невероятная тишина. Впечатления её участников описало издание Aftonbladet.

«Было очень тихо, не было слышно абсолютно ничего. Обычно кричат вороны или трещат ветки, но там стояла просто мертвая тишина. Я с такой больше нигде не сталкивался, это было неприятно», — рассказал журналистам один из исследователей, Ричард Хольмгрен.

«Когда мы туда добрались, то осознали, насколько человек там, на горе, уязвим и незащищен. Я не могу представить себе ничего хуже, чем то, как они замерзали насмерть в темноте и легко одетые. Даже выбираться из спального мешка уже было страшно тяжело. Даже думать не хочу, каково им было», — рассказал второй участник экспедиции, Андреас Лильегрен.

После похода Хольмгрен считает, что за всей историей стоит погодное явление.

«Я думаю, их накрыла необычайно сильная буря. Думаю, они боялись, что палатку сдует и они покатятся в ней вниз по горе, полностью потеряв контроль. Я сам попадал в такие ветра на горе Арарат, это трудно представить, если сам такого не испытывал. Совершенно неожиданно ветер вдруг начинает дуть со скоростью от 20 до 30 метров в секунду, и ты едва стоишь на ногах».

А страшные травмы, по его словам, могут иметь вполне логичное объяснение.

«Их грудные клетки могли быть раздроблены уже после смерти под давлением снега. Тела пролежали там два с половиной месяца, прежде чем их нашли. Женщина, у которой, как говорят, не было глаз и языка, лежала лицом в текущем ручье, так что, возможно, речь идет об обычном разложении. То, что тела приобрели такой цвет, тоже может объясняться естественными причинами, ведь они лежали на открытом воздухе».

Как писала «Фонтанка», 1 февраля Генпрокуратура возобновила расследование гибели группы Дятлова на Урале в 1959 году. На роковой перевал в марте планируют отправить российских экспертов с палатками. Они намерены проверить 3 из 75 версий. Все они связаны с природными явлениями – это так называемая снежная доска, лавина или ураган. Криминал полностью исключается.

При этом в народе есть масса версий о причинах гибели туристов, в том числе весьма невероятных: от схода лавины до ритуального убийства местными манси. Среди прочих звучала так называемая «ракетная версия» — якобы группа Дятлова погибла, попав в район, где испытывали ракетное вооружение.