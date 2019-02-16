Двое из Ульяновской области недалеко уехали на угнанной в Сосновом Бору «семёрке»

Пенсионер из Соснового Бора не долго грустил по своей «ласточке», на которой решили прокатиться двое товарищей.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, в Красносельском районе Петербурга сотрудники полиции задержали двоих мужчин, 1988 и 1998 г.р. Злоумышленники «увели» автомобиль ВАЗ-21074 у пенсионера в Сосновом Бору 15 февраля около 4 часов. «Жигули» были припаркованы у дома 33 по Липовецкому проезду.

Однако сработала ориентировка, и полицейские вскоре поймали преступников у дома 98 по Петергофскому шоссе. Как выяснилось, любители отечественного автопрома приехали из Ульяновской области. Автомобиль вернули владельцу, а угонщиков отправили под подписку о невыезде.

В их отношении возбуждено уголовное дело по ст. 166, ч.1, УК РФ («неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).