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Общество
16.02.2019 14:47
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Сочетаем несочетаемое. Почему самый стильный мужчина в России — Feduk, а в США — Джона Хилл

Америка восхищается розовыми волосами и розовым пальто актера Хилла, тогда как модная Россия, кажется, который год не может отойти от "Розового вина" и кроссовок хип-хоп-исполнителя Fedukа. Несмотря на всю непохожесть героев года, оба они демонстрируют, что больше нет никаких правил, а самым-самым может стать любой.

Сочетаем несочетаемое. Почему самый стильный мужчина в России — Feduk, а в США — Джона Хилл

скриншот с сайта instagram.com

Идеальная голливудская история

Всего за год Джона Хилл стал иконой мужского стиля, хотя еще лет 10 назад все его знали как «толстого» из комедии «SuperПерцы» (если не знали – вам повезло). Свой образ глуповатого толстяка (никакого фэтшейминга) он отыгрывал и в жизни: неопрятная прическа, мешковатая одежда, футболки с дурацкими надписями. Вот кто мог в этом парне заметить трендсеттера?

К 2017-му Хилл похудел, а что расширилось, так это диапазон ролей, а также стиль – смокинги соседствуют теперь с худи и шортами-карго, а к кроссовкам добавились белые пенни-лоферы и челси. Увлекся Джона так, что стал мемом, а его прогулки по Нью-Йорку в разной одежде стали собирать в специальный инстаграм.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seeing all these new AirPod owners...

Публикация от Jonah Hill Outfits (@jonahfits)


Самого Хилла такое внимание искренне забавляло, ведь, как он неоднократно подчеркивал, он остается простым парнем и одевается на улице, как половина города – удобно и практично. В Америке это называется нормкор.

За основу он часто берет то, как одеваются скейтеры, что для него не в новинку – раньше он активно катался, а потом снял фильм про эту субкультуру. Поэтому базис гардероба – это кеды Vans, кроссовки Adidas, вещи от Supreme, штаны и футболки Palace, гавайки и рубашки для боулинга. В общем, ничего сложного, и каждый может повторить то, что вкупе с природной скромностью и обаянием сделало Хилла фэшн-мемом Америки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problems hit the gym they all work out

Публикация от Jonah Hill Outfits (@jonahfits)


В итоге заигрывание Хилла с модными тенденциями и желание постоянно меняться привели его к розовому пальто Marni, ярким прическам и смешиванию всего подряд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Could be purple it could be pink

Публикация от Jonah Hill Outfits (@jonahfits)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This the theme song

Публикация от Jonah Hill Outfits (@jonahfits)


Тут уже подтянулся глянец и разглядел-таки в «простом парне», который не модель, не спортсмен и даже не репер, новую звезду стиля, на которую стоит равняться. Если кажется, что для российских мужчин все эти тенденции слишком смелые, то не стоит спешить с выводами. Вольно или невольно, даже в наших краях проявляется влияние Хилла.

Так, дизайнер и путешественник Артемий Лебедев регулярно меняет цвет волос, перебрав за год синий, зеленый и даже желтый.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну хоть у кого-то нормальный цвет стен.

Публикация от Artemy Lebedev (@temalebedev)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выход.

Публикация от Artemy Lebedev (@temalebedev)


Коллекции ярких пальто Евгения Чичваркина может позавидовать сам Хилл.

 


«Стиль – это такая штука, ее, как любовь, не описать»

В конце этой недели один из главных мужских глянцев России — GQ — выбирал самых стильных, отдав в этом году предпочтение Федору Инсарову, более известному как Feduk: «...за безупречное чувство стиля, выходящее далеко за музыкальные рамки». Организаторы отметили 27-летнего исполнителя за то, что он, по их мнению, «выходит на сцену, как на подиум, и не допускает в своем облике ни одной фальшивой ноты».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтобы узнать одними из первых, кто вошел в список GQ «100 самых стильных мужчин» 2019 года, подписывайтесь на нашу email-рассылку (активная ссылка в Stories) и ждите от нас секретное письмо уже сегодня – покажем его только вам. Если никак не можете дождаться нашего письма, есть еще одна опция: мартовский номер GQ с самыми стильными уже вышел в продажу. Вы знаете, где его искать. #gqrussia

Публикация от GQ Россия (@gqrussia)


Сам герой вечера честно признался, что никакого стиля у него нет. "Стиль – это такая штука, ее, как любовь не описать, просто это чувство. И оно присутствует в некоторых людях. У меня его нет абсолютно. Иногда что-то выходит", – объяснил Инсаров, зачем-то опустив глаза в пол.


На фоне обычных номинантов этой премии Feduk выделяется, как контрастные пуговицы на его рубашке для смокинга, в который он, кажется, облачился второй раз за год. Например, журналист и бизнесмен Константин Ремчуков всегда выглядит одинаково: темный пиджак на выход и клетчатая рубашка по менее формальным поводам. Или Андрей Малахов, который всегда где-то в топе самых-самых, так как одевается так правильно и хорошо, что его в любой момент можно со спокойным сердцем вести знакомить с мамой. Малахов ориентируется на беспроигрышные варианты. Например, сочетание костюма и красной водолазки, которая была мастхэвом еще в 2017-м. Feduk из этой компании явно выбивается.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АЭРОПО📸

Публикация от #FEDUK | #RNDM (@fedukone)


Что формирует имидж Инсарова? Прежде всего – любовь к спортивным брендам: Stone Island, Nike, Adidas, The North Face, Le Coq Sportif, Fila и до бесконечности. Даже если Feduk выбирает какие-то менее сфокусированные на спорте бренды, то это, скорее всего тоже будет что-то кэжуальное, например, бейсболка Ralph Lauren Polo.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

слово дня: #ФОНТАН @burimovanextdoor 📷

Публикация от #FEDUK | #RNDM (@fedukone)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сегодня я белый банкир 💭

Публикация от #FEDUK | #RNDM (@fedukone)


В общем, самым стильным в России в этом году выбрали парня, все аутфиты которого, почти как у Хилла, любой может купить в спортивном магазине. Одеваться, как новые герои, совсем не сложно, вещи, которые они выбирают, удобны в носке и в меру демократичны. Вероятно, в этом и есть главный посыл актуального мужского стиля: будь проще.

Евгений Богданов, «Фонтанка.ру»

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