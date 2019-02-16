Сочетаем несочетаемое. Почему самый стильный мужчина в России — Feduk, а в США — Джона Хилл

Америка восхищается розовыми волосами и розовым пальто актера Хилла, тогда как модная Россия, кажется, который год не может отойти от "Розового вина" и кроссовок хип-хоп-исполнителя Fedukа. Несмотря на всю непохожесть героев года, оба они демонстрируют, что больше нет никаких правил, а самым-самым может стать любой.

скриншот с сайта instagram.com

Идеальная голливудская история

Всего за год Джона Хилл стал иконой мужского стиля, хотя еще лет 10 назад все его знали как «толстого» из комедии «SuperПерцы» (если не знали – вам повезло). Свой образ глуповатого толстяка (никакого фэтшейминга) он отыгрывал и в жизни: неопрятная прическа, мешковатая одежда, футболки с дурацкими надписями. Вот кто мог в этом парне заметить трендсеттера?

К 2017-му Хилл похудел, а что расширилось, так это диапазон ролей, а также стиль – смокинги соседствуют теперь с худи и шортами-карго, а к кроссовкам добавились белые пенни-лоферы и челси. Увлекся Джона так, что стал мемом, а его прогулки по Нью-Йорку в разной одежде стали собирать в специальный инстаграм.



Самого Хилла такое внимание искренне забавляло, ведь, как он неоднократно подчеркивал, он остается простым парнем и одевается на улице, как половина города – удобно и практично. В Америке это называется нормкор.

За основу он часто берет то, как одеваются скейтеры, что для него не в новинку – раньше он активно катался, а потом снял фильм про эту субкультуру. Поэтому базис гардероба – это кеды Vans, кроссовки Adidas, вещи от Supreme, штаны и футболки Palace, гавайки и рубашки для боулинга. В общем, ничего сложного, и каждый может повторить то, что вкупе с природной скромностью и обаянием сделало Хилла фэшн-мемом Америки.



В итоге заигрывание Хилла с модными тенденциями и желание постоянно меняться привели его к розовому пальто Marni, ярким прическам и смешиванию всего подряд.



Тут уже подтянулся глянец и разглядел-таки в «простом парне», который не модель, не спортсмен и даже не репер, новую звезду стиля, на которую стоит равняться. Если кажется, что для российских мужчин все эти тенденции слишком смелые, то не стоит спешить с выводами. Вольно или невольно, даже в наших краях проявляется влияние Хилла.

Так, дизайнер и путешественник Артемий Лебедев регулярно меняет цвет волос, перебрав за год синий, зеленый и даже желтый.



Коллекции ярких пальто Евгения Чичваркина может позавидовать сам Хилл.



«Стиль – это такая штука, ее, как любовь, не описать»

В конце этой недели один из главных мужских глянцев России — GQ — выбирал самых стильных, отдав в этом году предпочтение Федору Инсарову, более известному как Feduk: «...за безупречное чувство стиля, выходящее далеко за музыкальные рамки». Организаторы отметили 27-летнего исполнителя за то, что он, по их мнению, «выходит на сцену, как на подиум, и не допускает в своем облике ни одной фальшивой ноты».



Сам герой вечера честно признался, что никакого стиля у него нет. "Стиль – это такая штука, ее, как любовь не описать, просто это чувство. И оно присутствует в некоторых людях. У меня его нет абсолютно. Иногда что-то выходит", – объяснил Инсаров, зачем-то опустив глаза в пол.



На фоне обычных номинантов этой премии Feduk выделяется, как контрастные пуговицы на его рубашке для смокинга, в который он, кажется, облачился второй раз за год. Например, журналист и бизнесмен Константин Ремчуков всегда выглядит одинаково: темный пиджак на выход и клетчатая рубашка по менее формальным поводам. Или Андрей Малахов, который всегда где-то в топе самых-самых, так как одевается так правильно и хорошо, что его в любой момент можно со спокойным сердцем вести знакомить с мамой. Малахов ориентируется на беспроигрышные варианты. Например, сочетание костюма и красной водолазки, которая была мастхэвом еще в 2017-м. Feduk из этой компании явно выбивается.



Что формирует имидж Инсарова? Прежде всего – любовь к спортивным брендам: Stone Island, Nike, Adidas, The North Face, Le Coq Sportif, Fila и до бесконечности. Даже если Feduk выбирает какие-то менее сфокусированные на спорте бренды, то это, скорее всего тоже будет что-то кэжуальное, например, бейсболка Ralph Lauren Polo.



В общем, самым стильным в России в этом году выбрали парня, все аутфиты которого, почти как у Хилла, любой может купить в спортивном магазине. Одеваться, как новые герои, совсем не сложно, вещи, которые они выбирают, удобны в носке и в меру демократичны. Вероятно, в этом и есть главный посыл актуального мужского стиля: будь проще.

Евгений Богданов, «Фонтанка.ру»