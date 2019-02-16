Меркель считает ошибочной идею исключить Россию из газового рынка Европы по политическим мотивам

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Россию нельзя исключать из газового рынка Евросоюза по политическим мотивам. Об этом сообщает 16 февраля "Газета.ру" со ссылкой на ТАСС.

Меркель обратилась к коллегам из США, подчеркнув, что разрешение на экспорт сжиженного газа в Европу было получено три года назад.

Политик добавила, что с момента образования ФРГ у страны не было американского газа, и республика смотрела в сторону Персидского залива.

«Мы не ставим под сомнение вопрос о покупке американского газа, но я считаю ошибкой исключать Россию осознанно политически. Этот сигнал, со стратегической точки зрения, ошибочный», — заключила Меркель.

Ранее Меркель заявила, что Европа не заинтересована в разрыве отношений с Россией.

Также сообщалось, что кандидат в президенты Украины Сергей Тарута предложил заменить российский газ для Европы украинским.