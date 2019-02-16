В день влюблённых на «Коле» остановили наркопарочку. В машине нашли почти полкило порошка

Перевозку наркотиков остановили сотрудники полиции на федеральной трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как стало известно «Фонтанке», 14 февраля около 22:30 на подъезде к развязке на деревню Разметелево сотрудники полиции остановили автомобиль «Дэу Нексиа». В машине находилась хозяйка иномарки, 32-летняя жительница Вологодской области, и её 29-летний приятель, приехавший из Мурманской области. У парочки изъяли пять пакетов с синтетическим наркотиком общей массой 485,8 грамма.

В пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти отметили, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, по части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) УК РФ.