Россия провела испытания крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник», о которой говорил Путин

Россия провела испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты «Буревестник». Об этом 16 февраля сообщает The Diplomat со ссылкой на источники в правительстве США, следящие за оружейными программами России.

Испытания прошли 29 января на ракетном полигоне «Капустин Яр». По данным издания, тесты ракеты не проводились почти год, с февраля 2018 года.

Источник ТАСС в отечественной ракетостроительной отрасли подтвердил информацию и заявил, что испытания прошли успешно. По его словам, тестовый запуск подтвердил заявленные характеристики реактора, обеспечивающие неограниченную дальность полета ракеты.

Как пишет The Diplomat, «Буревестник» был впервые испытан на полигоне «Капустин Яр» в июне 2016 года. Разведка США, которая называет ракету KY30 или SSC-X-9 SKYFALL, узнала, что успешное испытание было проведено в ноябре 2017 года на российском полигоне «Панково» на Новой Земле, после чего специализированные российские экипажи кораблей вывозили осколки и ядерные материалы ракеты из Баренцева моря после теста.

О разработке российской ядерной энергоустановки для крылатой ракеты в марте прошлого года сообщил президент России Владимир Путин. Он сказал, что «во время полета ядерный двигатель достиг проектной мощности и обеспечил необходимую тягу». Он также заявил, что дальность полета ракеты «не ограничена» и что она может «маневрировать столько, сколько потребуется». Президент РФ объяснил разработку «Буревестника» и других новых систем растущей обеспокоенностью России по поводу возможностей противоракетной обороны США.

Летом 2018 года Минобороны РФ показало испытания новых систем вооружения.