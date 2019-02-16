«Чувствую себя ужасно»: американский боец ММА ударом в пах сорвал бой с русским чемпионом

Главный бой турнира Bellator 215 между Сергеем Харитоновым и Мэттом Митрионом признан несостоявшимся после удара американца в пах россиянину.

Американский боец на 15-й секунде поединка попытался нанести удар ногой, но случайно попал в пах Сергею. Харитонов оказался на полу, на котором пролежал несколько минут с выражением лица, полным боли. После этого его доставили в больницу. По словам его тренера Руслана Кривуши, Сергей сейчас не может выпрямить левую ногу, сразу же начинаются боли. Удар пришелся в неудачное место бандажа. Сам боец в разговоре с Sport24 заявил, что жить будет, пишет «Газета.ру».

Мэтт Митрион в интервью телеканалу DAZN уже раскаялся в произошедшем и принес извинения сопернику.

«Я, конечно, не хотел ничего такого. Приношу извинения Сергею за произошедшее и всем фанатам. Чувствую себя ужасно», – отметил Митрион.

По данным Чемпионат.com, у 38-летнего Харитонова в MMA 28 побед и 6 поражений. В последнем бою, который состоялся в октябре прошлого года на Bellator 207, Сергей техническим нокаутом в первом раунде одолел Роя Нельсона.

40-летний Митрион за карьеру в смешанных единоборствах побеждал 13 раз и 6 раз уступал. Во время последнего выступления, которое состоялось на Bellator 207, Мэтт единогласным решением судей проиграл Райану Бэйдеру.