Волна эвакуаций в Петербурге растёт – тревога коснулась десятка ТЦ и гипермаркетов и гостиницы «Россия»

Сообщения о минированиях торговых центров и супермаркетов по всему Петербургу стали причиной массовой эвакуации. По информации пользователей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», пожарная тревога сработала в ТРК «Шкиперский Молл» и «Лето». По данным телеграм-канала «Мегаполис», анонимный звонок о заминировании получили в гостинице «Россия» недалеко от станции метро «Парк Победы». Читатели «Фонтанки» сообщают о выводе посетителей гипермаркета «Лента» на Пулковском шоссе.

Как сообщалось ранее, атаке злоумышленников подверглись «Румба», «Радуга», «Пик», «Капитолий», «Лента» на Таллинском шоссе, «Галерея». Письма с угрозами взрыва на электронную почту торговых центров пришли от имени президента Владимира Путина.