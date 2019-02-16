Происшествия
Новая волна минирований в Петербурге. Новости. Фото
Утром 16 февраля в Петербурге вновь "заминированы" торговые центры. "Фонтанка" следит за происходящим.
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Источники "Фонтанки" говорят, что пока зафиксировано 12 вызовов об эвакуации.
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Очевидцы сообщают об эвакуации ТРК "Адмирал". Это уже 11-й эвакуриемый в Петербурге ТЦ и ТРК.
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Как говорят источники "Фонтанки", в некоторых ТЦ, получивших письмо, не стали вызывать полицию, и проводят проверку своими силами.
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Текст письма, которое получили сегодня в ряде торговых центров.
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Даже до рынка "Юнона" добралось письмо "минеров", и там идет эвакуация.
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ТРК "Озерки" тоже эвакуируется
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Сообщают читатели "Фонтанки".
ТРК "Лето" на Пулковском шоссе тоже эвакуируют.
Эвакуация "Ленты" на Таллинском шоссе. Стоит пожарная машина и толпа пожарных.
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Музей "Россия моя история" недалеко от ТРК Питер Радуга тоже начал эвакуацию, сообщает в соцсетях.
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Волна эвакуаций в Петербурге растёт - тревога коснулась десятка ТЦ и гипермаркетов и гостиницы «Россия»
Звонки о заминированиях торговых центров и супермаркетов по всему Петербургу стали причиной массовой эвакуации. По информации польователей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», пожарная тревога сработала в ТРК «Шкиперский Молл» и «Лето», а также в гостинице «Россия» недалеко от метро Парк Победы. Читатели «Фонтанки» сообщают о выводе посетителей гипермаркета «Лента» на Пулковском шоссе.
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Вскоре "Фонтанка" сообщила - письмо "от Владимира Путина", стало причной происходящего. «Глава государства» выбрал разный тон общения с жителями двух столиц, но послание содержало одинаково актуальный месседж — грядёт угроза взрыва.
По информации «Фонтанки», 16 февраля на электронную почту крупных торговых центров Петербурга пришло письмо от имени Владимира Путина. Представившийся президентом был краток и послание уложил в два слова: «ТЦ заминирован».
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Утро началось с проблем у посетителей ТЦ "Радуга" и "Румба". Об эвакуации в социальных сетях рассказали очевидцы.