Новая волна минирований в Петербурге. Новости. Фото

Утром 16 февраля в Петербурге вновь "заминированы" торговые центры. "Фонтанка" следит за происходящим.

16 февраля, 14:37 Источники "Фонтанки" говорят, что пока зафиксировано 12 вызовов об эвакуации.

16 февраля, 14:01 Очевидцы сообщают об эвакуации ТРК "Адмирал". Это уже 11-й эвакуриемый в Петербурге ТЦ и ТРК.

16 февраля, 13:50 Как говорят источники "Фонтанки", в некоторых ТЦ, получивших письмо, не стали вызывать полицию, и проводят проверку своими силами.

16 февраля, 13:46 Текст письма, которое получили сегодня в ряде торговых центров.

16 февраля, 13:22 Даже до рынка "Юнона" добралось письмо "минеров", и там идет эвакуация.

16 февраля, 13:20 ТРК "Озерки" тоже эвакуируется

16 февраля, 13:13 Сообщают читатели "Фонтанки". ТРК "Лето" на Пулковском шоссе тоже эвакуируют. Эвакуация "Ленты" на Таллинском шоссе. Стоит пожарная машина и толпа пожарных. "Лента" на Таллинском фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

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16 февраля, 13:11 Музей "Россия моя история" недалеко от ТРК Питер Радуга тоже начал эвакуацию, сообщает в соцсетях.

16 февраля, 13:06 Волна эвакуаций в Петербурге растёт - тревога коснулась десятка ТЦ и гипермаркетов и гостиницы «Россия» Звонки о заминированиях торговых центров и супермаркетов по всему Петербургу стали причиной массовой эвакуации. По информации польователей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», пожарная тревога сработала в ТРК «Шкиперский Молл» и «Лето», а также в гостинице «Россия» недалеко от метро Парк Победы. Читатели «Фонтанки» сообщают о выводе посетителей гипермаркета «Лента» на Пулковском шоссе. ТРЦ "Капитолий" фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

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