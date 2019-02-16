Родители жертвы «Новичка» обвинили правительство Великобритании в сокрытии фактов о деле Скрипалей

Родители Дон Стерджесс, женщины, которая погибла от отравления «Новичком» в Солсбери, потребовали от правительства Великобритании раскрыть все факты о ходе расследования.

Стэн и Кэролайн Стерджесс в интервью Guardian заявили, что власти Великобритании, намеренно подвергли жителей Солсбери опасности, решив поселить бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в этом городе.

Семья погибшей испытывает сложные чувства к Скрипалю и его дочери Юлии.

«Я не знаю, где находится Скрипаль, и я не знаю, что бы я делал, если бы встретил его. У него все еще есть дочь», – рассказал Стэн.

«Печально, что они оказались в коме, но они не были настоящими жертвами. Он (Скрипаль) рисковал и должен был знать, что есть шанс, что его все еще преследуют», – добавила Кэролайн.

При этом супруги заявили, что не ненавидят Россию, которую британское правительство обвиняет в совершении нападения. И отметили, что им все равно, будут ли отравители арестованы или заключены в тюрьму.

При этом пара сказала изданию, что у них все еще остается много вопросов без ответа о деле их дочери, и призвала британское правительство прояснить ситуацию с отравлениями.

«Я хочу справедливости от нашего собственного правительства. Что они прячут? Я не думаю, что они дали нам все факты. Я обвиняю правительство в том, что он поместил Скрипаля в Солсбери», – сказал отец погибшей.