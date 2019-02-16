Массовая эвакуация «именем президента». Об угрозе взрыва в петербургских торговых центрах рассказал Владимир Путин

Письмо с инициалами президента поступило на электронные адреса торговых центров Петербурга и Москвы. «Глава государства» выбрал разный тон общения с жителями двух столиц, но послание содержало одинаково актуальный месседж — грядёт угроза взрыва.

По информации «Фонтанки», 16 февраля на электронную почту крупных торговых центров Петербурга пришло письмо от имени Владимира Путина. Представившийся президентом был краток и послание уложил в два слова: «ТЦ заминирован».

Ранее из-за угрозы анонимов эвакуировали торговые центры «Румба» и «Радуга». Также очевидцы сообщают о закрытых ТЦ «Пик», «Капитолий».

Читатели докладывают также об эвакуации «Ленты» на Таллинском шоссе: «Стоит пожарная машина и толпа пожарных». По данным нашего издания, послание получили и в «Галерее».

Более развёрнуто Владимир Путин общался с гипермаркетами в Москве. По данным «Фонтанки», письма с угрозами сегодня читали и в столице. «Поздравляем Вас, здание заминировано взрывным устройством номиналом на 600 килограмм тротилового эквивалента, и устройство начинено металлической дробью», — говорилось в послании.

В последний раз волна ложных минирований застигла Петербург 5 февраля. Тогда анонимки получили 23 торговых, бизнес- и медицинских центра. Из-за них эвакуировали 2720 человек.