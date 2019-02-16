В торговом центре Петербурга чуть не разгорелся пожар души. Огненное шоу из-за несчастной любви попало на видео

Пламенная страсть охватила приезжего из южного региона в Северной столице. Отказ девушки сподвиг его на игры с огнём. Пожар души остановили охранники торгового центра.

Как стало известно «Фонтанке» 16 февраля, накануне около шести вечера посетители торгового комплекса «Невский центр» заметили подозрительного мужчину у входа в лифт на шестом этаже. С собой он принёс пластиковую бутылку. Когда крышка открылась, по этажу пошёл запах бензина. Мужчина к этому времени уже стоял с голым торсом. Очевидцы позвали охранников, которые остановили готовящееся огненное шоу.

По данным «Фонтанки», 21-летний приезжий из Ростовской области выступал перед единственным зрителем. Манипуляциям с легковоспламеняющимся веществом предшествовала встреча с девушкой. Любовь на расстоянии дала трещину, когда мужчина прибыл в Петербург. Отказ разбил сердце южанину. Из «Невского центра» его увезли в психиатрическую больницу.