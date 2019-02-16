Бывшему главе штаба Трампа Полу Манафорту грозит 19 лет тюрьмы

В США обвинение рекомендовало суду приговорить бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, который был признан виновным в уходе от налогов и других преступлениях, к сроку от 19 с половиной до 24 с половиной лет лишения свободы. Об этом сообщает 16 февраля Meduza со ссылкой на Associated Press.

Прокуроры отметили, что 69-летний Манафорт более 10 лет нарушал закон, а уже во время следствия пытался повлиять на свидетелей и неоднократно лгал, даже согласившись сотрудничать и признав вину.

Дело против Манафорта велось в рамках расследования о вмешательстве России в выборы президента США, однако прямо не связано с ним; Манафорт пытался скрыть доходы, полученные от политического консультирования бывших властей Украины.

Дата вынесения приговора еще не назначена.