В Мурино рабочий выжил после падения с десятого этажа

Врачи спасают жизнь рабочему, сорвавшемуся с высоты десятого этажа на стройке во Всеволожском районе Ленобласти.

Как стало известно «Фонтанке» 16 февраля, накануне около шести утра скорую вызвали на стройплощадку дома по Воронцовскому бульвару в посёлке Мурино. В тяжёлом состоянии в Токсовскую больницу госпитализировали 23-летнего монтажника. У него диагностировали множественные переломы, характерные для падения с высоты. Со слов очевидцев, мужчина упал с 10-го этажа.

Пострадавший приехал в Ленобласть из Узбекистана, в России находился без регистрации.