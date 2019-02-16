Может, это роботы? Коммунальщики после серии увольнений 12 часов подряд чистили Конную улицу

Коммунальщики проявили невероятную стойкость в уборке Конной улицы — всю ночь жители не могли уснуть из-за бригады с ломиками и караванов техники.

«Мы всю ночь практически не спали — шум техники, ломиков», – пожаловался «Фонтанке» 16 февраля читатель Рустем.

По словам жителя Центрального района Петербурга, до вчерашнего дня «все было ужасно — много наледи, и можно было упасть», однако к 23 часам вечера приехали коммунальщики и к 11 часам утра субботы они продолжали убирать снег. «Хотят ли они спать? Или это роботы?» – задаётся вопросом горожанин.

Накануне, как писала «Фонтанка», из-за плохой уборки снега лишились работы руководители Красносельского, Центрального и Василеостровского районов. А врио губернатора Александр Беглов заявил, что лишает премий всех глав районов и комитетов, членов правительства и даже самого себя.