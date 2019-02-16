СМИ: Трёхлетняя девочка из России выпала с третьего этажа на Канарах. Ребёнка спасти не смогли

Малолетняя гражданка России погибла на испанском курорте Тенерифе (Канарские острова). Как сообщает РБК со ссылкой на издание La Opinion de Tenerife, трёхлетняя девочка выпала из окна третьего этажа здания на курорте Los Gigantes (муниципалитет Сантьяго-дель-Тейде).

По данным газеты, несчастный случай произошёл около проспекта Хосе Гонзалес Форте. Пострадавшую доставили на медицинском вертолете в больницу, однако спасти её не удалось. Девочка скончалась от тяжелой черепно-мозговой травмы.